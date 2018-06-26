Де Ла Хойя прокомментировал слухи о срыве боя между Пакьяо и Маттиссе

Слухи о том, что намеченный на 14 июля в Малайзии бой «обычного» чемпиона в весе до 66,7 кг Лукаса Маттиссе (39-4, 36 КО) из Аргентины и легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) не состоится, прокомментировал промоутер аргентинца Оскар Де Ла Хойя (Golden Boy Promotions).

«Бой состоится, — категоричен промоутер. Правда, далее в его словах сквозит некая недосказанность. — Скажу так: я очень, очень в это верю. Не могу сообщать о всех деталях, но повторюсь, я верю, что бой состоится. Я даже отправлюсь в Малайзию на полторы недели. Хочу помочь Мэнни с промоушином этого шоу. Даже билеты на самолёт уже забронированы. Мы обязательно прорвёмся — бой состоится».

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