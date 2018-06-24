Если бой Пакьяо–Маттиссе сорвётся, Арум хочет перехватить Лукаса для Кроуфорда

Если запланированный на 14 июля в Малайзии поединок филиппинца Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) и аргентинца Лукаса Маттиссе (39-4, 36 КО) по тем или иным причинам сорвётся (а слухи об этом продолжают циркулировать в закулисье), глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум намерен «забрать» Лукаса для боя со своим подопечным Теренсом Кроуфордом (33-0, 24 КО).

«Я не знаю, что произойдёт с поединком Пакьяо-Маттиссе, но если он всё-таки не состоится, я надеюсь вступить в переговоры с Golden Boy, чтобы Маттиссе мог провести бой с Кроуфордом», — заявил Арум в интервью ESPN.

Отметим, что ранее Пакьяо опроверг слухи о каких-то проблемах, которые могут помешать его поединку с Маттиссе. А Арум признался, что категорически против боя Мэнни и Кроуфорда.

По состоянию на сегодняшний день Маттиссе и Кроуфорд владеют чемпионскими титулами в полусреднем весе (до 66,7 кг) — соответственно, WBA Regular и WBO.

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