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Если бой Пакьяо–Маттиссе сорвётся, Арум хочет перехватить Лукаса для Кроуфорда
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Если бой Пакьяо–Маттиссе сорвётся, Арум хочет перехватить Лукаса для Кроуфорда 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Если запланированный на 14 июля в Малайзии поединок филиппинца Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) и аргентинца Лукаса Маттиссе (39-4, 36 КО) по тем или иным причинам сорвётся (а слухи об этом продолжают циркулировать в закулисье), глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум намерен «забрать» Лукаса для боя со своим подопечным Теренсом Кроуфордом (33-0, 24 КО).
«Я не знаю, что произойдёт с поединком Пакьяо-Маттиссе, но если он всё-таки не состоится, я надеюсь вступить в переговоры с Golden Boy, чтобы Маттиссе мог провести бой с Кроуфордом», — заявил Арум в интервью ESPN.
Отметим, что ранее Пакьяо опроверг слухи о каких-то проблемах, которые могут помешать его поединку с Маттиссе. А Арум признался, что категорически против боя Мэнни и Кроуфорда.
По состоянию на сегодняшний день Маттиссе и Кроуфорд владеют чемпионскими титулами в полусреднем весе (до 66,7 кг) — соответственно, WBA Regular и WBO.
Читайте также: Пакьяо не интересует бой с Кроуфордом, он хочет драться с Ломаченко — Боб Арум
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