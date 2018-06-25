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Мэнни Пакьяо бегает на тренировках с толпой каких–то филиппинцев — фото
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Мэнни Пакьяо бегает на тренировках с толпой каких–то филиппинцев — фото 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Поединок между легендарным ветераном Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) и «обычным» чемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг) Лукасом Маттиссе (39-4, 36 КО) будут смотреть фанаты бокса по меньшей мере из 170 стран. Чтобы не ударить лицом в грязь в прямом и переносном смыслах, филиппинец, которому в конце года «стукнет» 40 лет, усердно работает на тренировках без отрыва от дел политических в качестве сенатора страны.
«Твоё тело может вынести почти что угодно. Нужно лишь убедить разум», — пафосно подписал фото Пакмен.
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Бой состоится днём 15 июля по центральноевропейскому времени на Axiata Arena в Куала-Лумпуре (Малайзия).
Фото — Wendell Alinea/MP Promotions
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