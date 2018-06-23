Сенатор Пакьяо избивает спарринг-партнёров, готовясь к бою с Маттиссе: фото 

39-летний легендарный воин ринга, филиппинская суперзвезда Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО), похоже, настроен всерьёз отобрать титул «обычного» чемпиона WBA в весе до 66,7 кг у грозного нокаутёра из Аргентины Лукаса Маттиссе (39-4, 36 КО).
Бой состоится 15 июля в столице Малайзии Куала-Лумпуре.
Судя по фотографиям Wendell Alinea (BoxingScene), спарринг-партнёрам Пакьяо приходится ох как несладко!
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