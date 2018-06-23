Эрисланди Лара не хочет ждать Хёрда, зовёт в ринг Жермелла Чарло

Кубинский экс-чемпион мира в суперполусреднем весе Эрисланди Лара (25-3-2, 14 КО) не хочет ждать выздоровления американца Джарретта Хёрда, с которым они должны провести реванш, и пока тот восстанавливается после операции на плече, готов выйти в ринг против другого действующего чемпиона мира из США, обладателя титула WBC Жермелла Чарло (31-0, 15 КО).

«Раз Хёрд сейчас травмирован, и наш реванш откладывается, я бы хотел провести бой с Жермеллом Чарло, — приводит слова Лара BoxingScene. — В этом поединке есть смысл, ведь в одном ринге встретятся два лучших бойца, и зрители получат великолепное зрелище. Чарло мой друг, мы раньше тренировались вместе, но это ничего не значит. Это бокс, и это бизнес. Я готов драться с ним в любое время! Надеюсь, он также хочет сразиться с лучшим».

7 апреля Лара проиграл Хёрду по очкам раздельным решением судей в поединке за объединение титулов WBA и IBF. Впоследствии WBA обязала боксёров провести реванш. Чарло отстоял титул 9 июня, также по очкам (но большинством голосов) победив Остина Траута.

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