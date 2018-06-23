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Прямая онлайн трансляция: Мартин Маррей — Роберто Гарсиа, Дюбуа — Литтл, Ярд — Сек
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Прямая онлайн трансляция: Мартин Маррей — Роберто Гарсиа, Дюбуа — Литтл, Ярд — Сек 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий вечер бокса в Лондоне (Англия), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.
Главное событие
— Бой за титул «серебряного» чемпиона по версии WBC в среднем весе (до 72,6 кг) между британцем Мартином Марреем (36-4-1, 17 KO) и мексиканцем Роберто Гарсией (41-3, 24 KO).
Андеркард
— Бой за вакантный титул чемпиона Британии в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) между Дэниел Дюбуа (7-0, 7 КО) и Томом Литтлом (10-5, 3 КО).
— Бой за титулы чемпиона Европы по версии WBO и интерконтинентального чемпиона по версии WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между британцем Энтони Ярдом (15-0, 14 КО) и Дариушем Секом (27-3-3, 9 КО) из Польши.
— Бой за титул интернационального чемпиона по версии WBC в суперлёгком весе (до 63,5 кг) между британцем Охара Дэйвис (17-1, 13 КО) и Полом Камангой (21-1, 12 КО) из ДР Конго.
ССЫЛКИ:
КАНАЛ №1 КАНАЛ №2  Начало трансляции (23 июня) — 21:00 (Киев/Москва), 00:00 (Астана)
РЕЗУЛЬТАТЫ и ВИДЕО взвешивания боксёров
Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.
Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео
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