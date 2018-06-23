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Проводников пригласил Микки Рурка в Россию
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Руслан Проводников пригласил Микки Рурка в Россию 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Экс-чемпион мира по версии WBO в первой полусредней весовой категории россиянин Руслан Проводников​ в честь 425-летия своего родного поселка Березово пригласил голливудского актера Микки Рурка в Россию. По словам Проводникова, он встретит артиста в Москве. Напомним, что Рурк — известный любитель бокса и какое-то время сам выступал на профессиональном ринге.
— Мы давно знакомы и давно не виделись. Скучаю по тебе, друг. Скучаю по Фредди, по залу. Приглашаю тебя на свою Родину! На юбилей — 425 лет своего любимого поселка Березово, который состоится 23-24 августа. Прилетай! Познакомлю с нашими традициями. Я, моя семья и мой народ будем рады тебе. Прилетай! Я встречу тебя в Москве, — написал Проводников в Инстаграме.
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