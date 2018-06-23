Виктор Постол: Меня реально удивило, что Тейлор с его опытом вышел на бой со мной

Экс-чемпион мира по версии WBC в суперлёгком весе (до 63,5 кг) Виктор Постол (29-1, 12 KO) в случае победы сегодня вечером над шотландским проспектом Джошом Тейлором (12-0, 11 KO) собирается выступать ещё 3–4 года. Украинец, к слову, очень высокого мнения о противнике.

«Меня реально удивило, что Тейлор вышел на такой бой, ведь у него всего 12 боёв опыта, а он уже решил проверить себя экс-чемпионом мира, — цитирует украинца Press Association Sport. — Но именно за это я его и уважаю. У него достаточно мощи и стойкости духа, чтобы браться за такой бой. Однако, да, он рискует, выходя на меня. Что ж, это оправданный для него риск. Уважаю тех, кто рискует».

Целью следующего этапа карьеры — вернуться в топ дивизиона.

«Два года после боя с Кроуфордом были сложными. У меня едва ли один поединок с того времени прошёл, и это было неприятно. Но, признаться, я горжусь, что встретился с Теренсом и провёл с ним все 12 раундов. С того времени он перешёл выше и смёл всех противников. Так что уступить ему было не зазорно», — считает Виктор.

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Постол не хочет точно прогнозировать, сколько ещё он будет выступать, понимая, что многое зависит от результата сегодняшнего боя в Шотландии. «У меня есть сила и желание продолжать, так что, может, ещё три–четыре года. Но нужно побеждать в предстоящем бою», — резюмировал он.

Бой Постол–Тейлор за статус обязательного претендента на титул WBC состоится в Глазго (Шотландия). vRINGе непременно сочинит об этом событии репортаж.

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