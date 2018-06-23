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Видео боя: Даниэль Роман — Мойсес Флорес, HD 1080
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Видео боя: Даниэль Роман — Мойсес Флорес, HD 1080 

Vringe.com 58 минут назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Даниэлем Романом и Мойсесом Флоресом, который состоялся 16 июня 2018 года во Фриско (США). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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