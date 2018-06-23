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Апсет в Киеве: Станислав Скороход проиграл россиянину Араму Амирханяну
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Апсет в Киеве: Станислав Скороход проиграл россиянину Араму Амирханяну 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Дворец спорта, Киев, Украина. Украинский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Станислав Скороход (17-2, 14 КО) потерпел первое более чем за три года поражение: уступил в домашних стенах российскому проспекту Араму Амирханяну (11-0-1, 3 КО).
Поначалу никто не лез на рожон, передаёт из рингсайда корреспондент vRINGe: хозяин ринга регулярно вис на противнике у канатов, пытался подстроиться, но часто не попадал. Арам был хорош на ногах и в защите корпусом, в начале боя изредка пробовал встретить Скорохода на сближениях.
Уже в 3-м раунде Амирханян все чаще начал включаться с боковым, пока Станислав никак не мог зацепить его чем-то увесистым и от этого сумбурил. В 5-й трёхминутке Скороход был сильно потрясён левым прямым, проиграв почти все размены.
К середине боя левый глаз украинца почти полностью заплыл гематомой, он отдал центр ринга и начал работать вторым номером. Тем не менее, в 7-м раунде Стас мощно задел оппонента хуком и правым прямым.
Остаток боя прошёл в «качелях», но уже без сильных эпизодов.
Итог встречи: победа Амирханяна раздельным решением судей — дважды 96-94 ему перекрыли один счет 96:94 Скороходу. SD 10.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Амирханян–Скороход (возможно, будет позднее)
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