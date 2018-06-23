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Денис Беринчик приехал на коне и побил колумбийского джорнимена Прието
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Денис Беринчик приехал на коне и побил колумбийского джорнимена Прието 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Дворец спорта, Киев, Украина. Киевский шоумен и проспект лёгкого веса (до 61,2 кг) Денис Беринчик (9-0, 6 КО) выехал из раздевалки на коне, спешился, прошёл к рингу и там без проблем победил колумбийского «мешкобойца» Хосе Луиса Прието (26-5, 17 КО).
Конкурентного поединка не получилось: фаворит вышел «злой» и без раскачки принялся серийно бить противника у канатов. Пока Прието был ещё свеж, он на пару с Беринчиком паясничал на потеху публики. Украинец вдобавок немало финтил и пробовал раздёргать южноамериканца на ногах.
Корреспондент vRINGе из рингсайда отметил, что Прието всё же несколько раз неплохо огрызнулся и попал по фавориту в 3-м раунде, что с защитой последнего, в целом, ожидаемо в каждом бою.
Начиная с 4-й трёхминутки, шутки закончились и Денис принялся серьёзно избивать визави у канатов, работая уже по обоим этажам. Лицо Прието приняло весьма помятый вид.
Односторонний поединок в 5-м раунде продолжился — уже несколько легче со стороны Беринчика. Но и этого, как оказалось, углу Прието хватило: Хосе сняли с боя в перерыве. RTD 5.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Беринчик-Прието (возможно, будет позднее)
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