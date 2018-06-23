Россиянин Амирханян победил Скорохода и завоевал титул WBO International

В киевском Дворце спорта завершился вечер профессионального бокса, в рамках которого состоялся поединок в первом среднем весе между украинцем Станиславом Скороходом (17-2, 14 КО) и российским боксёром Арамом Амирханяном (11-0-1, 3 КО). На кону встречи стоял второстепенный титул по версии WBO International.

Поединок прошёл все отведённые регламентом 10 раундов. Амирханян был лучше в жёстких разменах и атаковал более результативно. В середине боя у хозяина ринга заплыл один глаз. По завершении поединка победа раздельным решением судей была отдана Амирханяну — 96:94, 94:96, 96:94.