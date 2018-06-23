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Британский проспект–супертяжеловес Дэниел Дюбуа поколотил Литтла до отмашки рефери
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Британский проспект–супертяжеловес Дэниел Дюбуа поколотил Литтла до отмашки рефери 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
O2 Arena, Лондон, Англия. 20-летний местный «Динамит» Дэниел Дюбуа (8-0, 8 КО) завоевал титул чемпиона Британии в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг), досрочно разобравшись с андердогом Томом Литтлом (10-6, 3 КО).
По своему обыкновению, проспект не стал откладывать дело в долгий ящик, и принялся окучивать соперника с обеих рук. До поры до времени Литтл неплохо всё принимал, гримасничал, но о созидании атак почти не думал. Разве что во 2-м раунде во время навалы Дэниела отмахнулся левым хуком в голову: Дюбуа такого не ожидал.
Фаворит слегка устал уже к 3-му раунду и стал немного экономить силы, а в начале 4-го свалил Тома в нокдаун апперкотом в печень.
В 5-м раунде, во время очередной мощной попытки Дюбуа забить Литтла по обеим этажам, рефери принял решение остановить бой. Том немного протестовал, но не так, чтобы сильно. ТКО 5.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Дюбуа-Литтло (появится позднее)
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