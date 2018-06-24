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Папин нокаутировал Шихепо
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Папин нокаутировал Шихепо 

Чемпионат.com 26 минут назад
Фото: Vringe.com
23 июня в подмосковной Жуковке состоялся вечер профессионального бокса, в рамках которого очередной бой провёл проспект первого тяжёлого веса Алексей Папин. Противостоял ему намибиец Уилбефорс Шихепо.
Уже в конце первого раунда африканец оказался в нокдауне, пропустив правый боковой в голову. Тем не менее, это его не смутило, он вышел на второй раунд и начал отмечаться точными атаками. Бойцы не брезговали жёсткими разменами, победителем из которых выходил россиянин.
В пятом раунде у Папина открылось рассечение, но россиянин продолжал уверенно себя чувствовать. В седьмом раунде он дважды уронил Шихепо на канвас. А в восьмом раунде, после очередного нокдауна намибийца, рефери остановил бой, присудив победу техническим нокаутом Папину.
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