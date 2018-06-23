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И швец, и жнец, и на коне ездец — очередной эпичный выход на бой от Беринчика
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И швец, и жнец, и на коне ездец — очередной эпичный выход на бой от Беринчика 

Vringe.com 45 минут назад
Фото: Vringe.com
Как мы сообщали ранее, украинский шоумен-легковес Денис Беринчик (9-0, 6 КО) одержал досрочную победу над безвестным колумбийцем Хосе Луисом Прието (26-5, 17 КО).
Но интерес вызывал не сам бой проспекта, а то, каким на этот раз будет выход на бой от Беринчика. Денис не подкачал, доказав, что идей у него по-прежнему хватает.
А для олдскульных болельщиков бокса — ВИДЕОЗАПИСЬ боя Беринчик-Прието
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