Охара Дэйвис красиво «выключил» Камангу, Энтони Ярд затерзал Дариуша Сека

O2 Arena, Лондон, Англия. Местный суперлёгковес (до 63,5 кг) Охара Дэйвис (18-1, 14 КО), который год назад досрочно проиграл Джошу Тейлору , жестоко вырубил во 2-м раунде проживающего в Литве конголезца Пола Камангу (21-2, 12 КО). Догоняющий правый прямой перевернул африканца в полёте.

КО 2 — и Охара завоевал титул интернационального чемпиона по версии WBC.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Дэйвис-Каманга (появится позднее)

В бою за второстепенные титулы чемпиона Европы WBO и интерконтинентального чемпиона по той же версии британский проспект полутяжёлого веса (до 79,4 кг) Энтони Ярд (16-0, 15 КО) в рабочем стиле и вполне комфортно прошёл Дариуша Сека (27-4-3, 9 КО) из Польши.

Уже в 1-м раунде поляк побывал на полу после короткого слева в голову. Остальные раунды вплоть до отмашки рефери в 7-м Сека на выбор били — он мужественно держался и терпел, иногда огрызался, но рефери в итоге это надоело. ТКО 7.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Ярд–Сек (появится позднее)

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