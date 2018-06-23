Ещё
Охара Дэйвис красиво «выключил» Камангу, Энтони Ярд затерзал Дариуша Сека
Далее:
Читайте также:
Ещё

Охара Дэйвис красиво «выключил» Камангу, Энтони Ярд затерзал Дариуша Сека 

Vringe.com 38 минут назад
Фото: Vringe.com
O2 Arena, Лондон, Англия. Местный суперлёгковес (до 63,5 кг) Охара Дэйвис (18-1, 14 КО), который год назад досрочно проиграл Джошу Тейлору, жестоко вырубил во 2-м раунде проживающего в Литве конголезца Пола Камангу (21-2, 12 КО). Догоняющий правый прямой перевернул африканца в полёте.
КО 2 — и Охара завоевал титул интернационального чемпиона по версии WBC.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Дэйвис-Каманга (появится позднее)
В бою за второстепенные титулы чемпиона Европы WBO и интерконтинентального чемпиона по той же версии британский проспект полутяжёлого веса (до 79,4 кг) Энтони Ярд (16-0, 15 КО) в рабочем стиле и вполне комфортно прошёл Дариуша Сека (27-4-3, 9 КО) из Польши.
Уже в 1-м раунде поляк побывал на полу после короткого слева в голову. Остальные раунды вплоть до отмашки рефери в 7-м Сека на выбор били — он мужественно держался и терпел, иногда огрызался, но рефери в итоге это надоело. ТКО 7.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Ярд–Сек (появится позднее)
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Апсет в Киеве: Станислав Скороход проиграл россиянину Араму Амирханяну Уныние Дибеллы: Деян Златичанин сенсационно разгромлен за два раунда Анонс: открытая тренировка Беринчика, Малиновского и Скорохода в Киеве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России дали совет по выходящим за рамки иностранцам на ЧМ52
Германия вырвала победу у Швеции63
Британцы эмоционально высказались о ЧМ234
Германия в шаге от вылета с ЧМ47
Болельщики недовольны Россией20
Видео
00:44
Дебют россиянина в UFC завершился избиением японца
MMA
01:04
Загорелся самолет с перуанскими болельщиками
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Британцы эмоционально высказались о ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:26
Оскорбивший россиянку аргентинец извинился
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:55
На российскую сборную нарисовали карикатуру
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:16
Запад в растерянности: «даже пожаловаться не на что»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Россию просят депортировать аргентинских болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:41
«Роскосмос» посмеялся над ударом Роналду
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:44
«Позорное зрелище». Месси может остаться без плей-офф
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:30
Британцы ищут в победах России допинг
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение