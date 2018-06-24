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Маррей выстрадал победу над Гарсией
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Маррей выстрадал победу над Гарсией 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
O2 Arena, Лондон, Великобритания. В бою за титул «серебряного» чемпиона по версии WBC в среднем весе (до 72,6 кг) между британцем Мартином Марреем (37-4-1, 17 KO) и мексиканцем Роберто Гарсией (41-4, 24 KO) зафиксирована победа местного боксёра.
Бой изобиловал клинчами и захватами, то и дело вынуждая вмешиваться рефери. Непрекращающийся поток остановок, замечаний и снятых зачётных баллов сделали схватку крайне несмотрибельной.
Маррей пытался работать через джеб. Гарсиа же использовал пресловутую тактику «в бою все средства хороши». Уже во 2-м раунде рефери сперва отчитал мексиканца за удар ниже пояса, а затем по этой же причине оштрафовал снятием балла.
В следующей трёхминутке пришёл черёд Маррея нарушать правила — после пропущенного удара британец повис на мексиканце. Спасаясь в клинче Маррей не гнушался захвата рук оппонента.
В 4-м раунде Гарсиа вновь был предупреждён рефери за удары ниже пояса. В ответ Маррей провёл несколько неплохих атак по корпусу. В следующей трёхминутке рефери отчитал обоих бойцов после столкновения головами.
Маррей перерабатывал Гарсию, тот в свою очередь улыбался и кивал головой, давая понять, что удары британца никакой угрозы не несут. В 9-м раунде рефери вновь снял балл с мексиканца за удары ниже ватерлинии.
Чемпионские раунды всё же записал в актив мексиканец, но для победы этого не хватило: 118:109, 116:111 и 118:108, все в пользу Маррея.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Маррей-Гарсиа (появится в скором времени)
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