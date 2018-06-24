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Второе кряду досрочное поражение Чавеса — на этот раз в титульном поединке
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Второе кряду досрочное поражение Чавеса — на этот раз в титульном поединке 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Emperors Palace, Кемптон-Парк, ЮАР. Бойцы полусреднего веса (до 66,7 кг) Тулани Мбенге (14-0, 11 КО) из ЮАР и аргентинец Диего Чавес (26-4-1, 22 КО) разыграли вакантный титул IBO. Досрочную победу одержал местный боксёр.
Проспект Мбенге нанёс второе кряду поражение нокаутом некогда стойкому аргентинскому панчеру. В 6-м раунде африканец отправил Чавеса в тяжёлый нокдаун, а в следующей трёхминутке довёл дело до досрочной победы.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Чавес-Мбенге (возможно, появится в скором времени) Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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