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Два ММА-бойца вышли на бой против огромного регбиста
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Два ММА-бойца вышли на бой против огромного регбиста 

Trendymen 47 минут назад
Фото: Trendymen
Накачанные спортсмены всегда чувствуют себя очень уверенно, даже без опыта реальных поединков. Вот и здоровенный регбист решил, что ему все по плечу и вышел в ринг против двух опытных бойцов ММА — и вряд ли кто ожидал такого развития событий.
Первого бойца регбист «уработал» моментально. Кстати, никто даже не подозревал, что у него нет ММА-опыта, это выяснилось случайно. А вот со вторым начались некоторые проблемы. В партере регбист работает гораздо менее уверенно — по сути, его спасло только то, что судья решил перевести бой в стойку. Еще пара ударов — и второй соперник отправляется на пол.
На боях «Стрелки» вообще происходит много интересного. Основной интерес вызывает то, что любой может вызвать на поединок любого.
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