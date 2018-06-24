Два ММА-бойца вышли на бой против огромного регбиста

Накачанные спортсмены всегда чувствуют себя очень уверенно, даже без опыта реальных поединков. Вот и здоровенный регбист решил, что ему все по плечу и вышел в ринг против двух опытных бойцов ММА — и вряд ли кто ожидал такого развития событий.

Первого бойца регбист «уработал» моментально. Кстати, никто даже не подозревал, что у него нет ММА-опыта, это выяснилось случайно. А вот со вторым начались некоторые проблемы. В партере регбист работает гораздо менее уверенно — по сути, его спасло только то, что судья решил перевести бой в стойку. Еще пара ударов — и второй соперник отправляется на пол.

На боях «Стрелки» вообще происходит много интересного. Основной интерес вызывает то, что любой может вызвать на поединок любого.