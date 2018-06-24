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Владимир Кличко — о поединке Джошуа–Уайлдер, а также уличных боях с Усиком и Ковалёвым
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Владимир Кличко — о поединке Джошуа–Уайлдер, а также уличных боях с Усиком и Ковалёвым 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Бывший многолетний доминатор супертяжёлого дивизиона украинец Владимир Кличко пообщался с порталом ESNews, рассказав о фаворите в возможном бою между действующими обладателями всех престижных поясов в абсолютной весовой категории британцем Энтони Джошуа (21-0, 20 KO) и американцем Дионтэем Уайлдером (40-0, 39 KO).
— Ранее Вы говорили о том, что Джошуа — фаворит в бою с Уайлдером. Убедите меня в этом.
— Оба бойца невероятны, и они по-своему разные. Я спарринговал с обоими, они были в моих тренировочных лагерях. Как боксёры они мне нравятся. У них обоих есть свои козыри, но я думаю, что Джошуа более совершенный боец, хотя и не такой быстрый, как Дионтэй. Я думаю, у Джошуа хорошее прошлое в любителях, а это огромный фундамент для его будущего. Он моложе, чем Уайлдер, и может добавить в свой арсенал что-то ещё. Уайлдер старше, время работает не в его пользу, а у Джошуа есть ещё много времени.
— Кто победил бы в уличном бою: Вы, Усик или Ковалёв?
— Мы атлеты, у нас не может быть уличных боёв.
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