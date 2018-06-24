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Видео боя: Арам Амирханян — Станислав Скороход, HD 1080
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Видео боя: Арам Амирханян — Станислав Скороход, HD 1080 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Арамом Амирханяном и Станиславом Скороходом, который состоялся 23 июня 2018 года в Киеве (Украина). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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