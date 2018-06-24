Возможный противник Ковалёва сравнил себя с Тайсоном: Буду строить карьеру, как Майк

Второй номер в рейтинге WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Энтони Ярд (16-0, 15 КО) вчера убедительно прошёл польского середняка Дариуша Сека (27-4-3, 9 КО), измучив и забив того до отмашки в 7-м раунде. По словам его промоутера, ещё до конца года британца ожидает некий серьёзный поединок.

«Всему своё время, — сказал 26-летний проспект, отвечая на вопрос интервьюера Sky Sports, когда же будут титульные бои. — Я изучаю бокс, и у меня постоянный прогресс. Майк Тайсон (правильно) выстроил карьеру, и я должен сделать так же. Промоутер и менеджер об этом позаботятся. Но, конечно, я готов драться с кем угодно. У Сека, кстати, неплохое резюме, но народ почему-то ставит мне этот бой в минус».

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Ярд-Сек Промоутер британца Фрэнк Уоррен подтвердил, что для его боксёра хватает заманчивых предложений от топ-бойцов, но подчеркнул: они никуда не спешат, и уровень оппозиции для Ярда поднимают постепенно, без скачков.

«К концу года, надеюсь, мы устроим ему реально крупный бой», — подчеркнул он.

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