Ещё
Возможный противник Ковалёва сравнил себя с Тайсоном: Буду строить карьеру, как Майк
Далее:
Читайте также:
Ещё

Возможный противник Ковалёва сравнил себя с Тайсоном: Буду строить карьеру, как Майк 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Второй номер в рейтинге WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Энтони Ярд (16-0, 15 КО) вчера убедительно прошёл польского середняка Дариуша Сека (27-4-3, 9 КО), измучив и забив того до отмашки в 7-м раунде. По словам его промоутера, ещё до конца года британца ожидает некий серьёзный поединок.
«Всему своё время, — сказал 26-летний проспект, отвечая на вопрос интервьюера Sky Sports, когда же будут титульные бои. — Я изучаю бокс, и у меня постоянный прогресс. Майк Тайсон (правильно) выстроил карьеру, и я должен сделать так же. Промоутер и менеджер об этом позаботятся. Но, конечно, я готов драться с кем угодно. У Сека, кстати, неплохое резюме, но народ почему-то ставит мне этот бой в минус».
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Ярд-Сек  Промоутер британца Фрэнк Уоррен подтвердил, что для его боксёра хватает заманчивых предложений от топ-бойцов, но подчеркнул: они никуда не спешат, и уровень оппозиции для Ярда поднимают постепенно, без скачков.
«К концу года, надеюсь, мы устроим ему реально крупный бой», — подчеркнул он.
Читайте также: «Мал еще»: у британского нокаутёра Ярда отказались от боя против Ковалёва
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Я кое-что слышал — Чисора о ситуации в треугольнике Джошуа−Уайлдер−Поветкин Видео боя: Энтони Ярд — Дариуш Сек Виталий Кличко и Леннокс Льюис: 15 лет назад состоялся легендарный бой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна сборная осталась без ЧМ в России94
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018165
Российский ресторан возмутил британского футболиста141
Салах решил «бросить» сборную из-за Кадырова103
Автора единственного гола аргентинцев на ЧМ накажут1
Видео
00:26
Стоунз открыл счет в матче Англия — Панама
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:26
Англичане поразили исходом матча с Панамой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
Сборная России заставила Слепакова и Шнурова извиняться
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:51
Необычное знакомство в автобусе попало на видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:53
«Вы теперь герои»: что Слепаков и Шнур спели о сборной России
Футбол Прочее
01:09
Шестерых мексиканцев расстреляли во время матча ЧМ — 2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:39
Сборная оказалась в информационном вакууме
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:20
Боня назвала Месси неприятным человеком
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:46
Черчесов сделал заявление перед важным матчем сборной
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:38
Все восхищаются Лукаку: 3 лучших футболиста субботы
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение