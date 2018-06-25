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Дюбуа: Не обвиню Джошуа, если он выберет лёгкий путь — Поветкина, а не Уайлдера
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Дюбуа: Не обвиню Джошуа, если он выберет лёгкий путь — Поветкина, а не Уайлдера 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Британский проспект супертяжёлого веса Дэниел Дюбуа (8-0, 8 КО), победивший вчера джорнимена Тома Литтла, склоняется к тому, что его более известный соотечественник Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) проиграет американцу Дионтэю Уайлдеру (40-0, 39 КО), когда эти топ-бойцы сойдутся в ринге за все главные титулы дивизиона.
«Я бы поставил на Уайлдера, — сказал Sky Sports панчер. — Для обоих это рисковый бой, но я склоняюсь к победе Уайлдера».
Скорее всего, сначала Энтони сразится в сентябре с претендентом Александром Поветкиным, и только затем, в случае успеха, выйдет на бой за абсолютное чемпионство против американца.
«Лично я не могу укорять ему тем, что он выбрал более лёгкую опцию (Витязя, — ред.). Уайлдер очень опасен, и Джошуа вполне может потерять все свои титулы. А это потеря денег. Проиграл — и всё, денежки уплыли. А так, выступая с менее опасными ребятами, он неплохо зарабатывает».
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