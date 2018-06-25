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Крис Арреола рассказал, почему Уайлдер победит Джошуа
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Крис Арреола рассказал, почему Уайлдер победит Джошуа 

Vringe.com 14 минут назад
Фото: Vringe.com
Многократный претендент на титул чемпиона мира WBC в супертяжёлом весе Кристобаль Арреола поделился мнением о назревающем мегафайте Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО) и Энтони Джошуа (21-0, 20 КО). Арреола склоняется к победе Дионтэя, главным образом, потому что у того есть такое редкое качество, как «инстинкт убийцы».
Отметим, что именно Уайлдеру Кристобаль проиграл (RTD 8) в июле 2016 года и с тех пор не появлялся в ринге.
«Уайлдер нокаутом, — даёт предельно чёткий и ясный прогноз Крис в интервью BoxingScene. — Ставлю на него, потому что люблю чуваков, у которых есть инстинкт убийцы. А у Уайлдера он есть. Если ему удаётся вас потрясти, он вас выносит. А с чего бы ему топтаться вокруг да около?»
«Вот Джошуа, как по мне, слишком осторожен. Он слишком методичен, слишком много думает и в крайнем своём поединке (против Джозефа Паркера — прим. vRINGe) выглядел не лучшим образом. Откровенно невзрачно он выглядел. А Уайлдер — мы видели, как он расправился с Бермейном Стиверном (в реванше)», — почему-то вспомнил не последний, а предпоследний бой Дионтэя Арреола.
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