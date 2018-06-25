Геннадий Головкин удивил прогнозом на победителя ЧМ по футболу

Чемпион WBC/WBA Super в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) посетил Москву (Россия) в день открытия чемпионата мира по футболу, представляя швейцарский часовой бренд Hublot. Но некоторые журналисты, похоже, поверили в то, что Головкин интересуется футбольными делами. Чемпиону предложили спрогнозировать победителя футбольного мундиаля. «Италия. Или Казахстан. Пожалуй, всё-таки Казахстан», — позабыл Головкин о том, что обе команды не смогли преодолеть отборочный турнир и не выступят в России.

Golovkin Dünya Kupası'nı yakından takip ediyor? Dünya Kupası'nda kimi destekliyorsun? … Italya… Kazakistan… Kazakistan Hmm… pic.twitter.com/lOuqIDQVmR

— Boks Dünyası (@BoksDunyasi) 24 июня 2018 г.

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