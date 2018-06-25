Дмитрий Митрофанов — о том, почему он самый сложный спарринг-партнёр Василия Ломаченко

— Василий Ломаченко говорил, что для него ты самый сложный спарринг-партнёр. Может, у тебя сильный удар, может, ты умный боксёр, может, ты быстр? Расскажи, почему?

— Я не знаю. Это больше вопрос к Василию.

— Я знаю, но скажи своё мнение.

— Может он говорил так из-за моего веса.

— Сейчас Василий Ломаченко в Украине с Александром Усиком, который готовится к поединку с Муратом Гассиевым. Что ты думаешь об этом бое?

— Я знаю, что Усик победит. Я очень на это надеюсь и верю в это.

— Он победит решением судей или нокаутом?

— Я не знаю.

— Когда твой следующий бой?

— Мой следующий бой пройдёт 14 июля в Лос-Анжелесе.

— Что ты думаешь о возможном бое Ломаченко и Кроуфорда?

— Я думаю, что между ними слишком большая разница в весе.

— Хорошо, тогда скажи, что ты думаешь о его бое с Рэем Бельтраном?

— Я думаю, Ломаченко победит техническим нокаутом.

— В каком раунде?

— Я не знаю. Может, будет очередной «но мас».

— Что ты хочешь передать своим болельщикам?

— Спасибо за поддержку. Смотрите мои бои и держите за меня кулаки.

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