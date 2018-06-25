Перспективный украинский средневес (до 72,6 кг) Дмитрий Митрофанов (2-0, 1 KO), прокладывающий свой профессиональный путь в США, дал флеш-интервью порталу ESNews, в котором рассказал о том, почему он — самый сложный спарринг-партнёр Василия Ломаченко (11-1, 9 КО), о возможных боях Василия с Теренсом Кроуфордом и Рэем Бельтраном (35-7, 21 KO), о бое Александра Усика (14-0, 11 КО) и Мурата Гассиева (26-0, 19 КО), а также о с своём следующем поединке.
— Василий Ломаченко говорил, что для него ты самый сложный спарринг-партнёр. Может, у тебя сильный удар, может, ты умный боксёр, может, ты быстр? Расскажи, почему?
— Я не знаю. Это больше вопрос к Василию.
— Я знаю, но скажи своё мнение.
— Может он говорил так из-за моего веса.
— Сейчас Василий Ломаченко в Украине с Александром Усиком, который готовится к поединку с Муратом Гассиевым. Что ты думаешь об этом бое?
— Я знаю, что Усик победит. Я очень на это надеюсь и верю в это.
— Он победит решением судей или нокаутом?
— Я не знаю.
— Когда твой следующий бой?
— Мой следующий бой пройдёт 14 июля в Лос-Анжелесе.
— Что ты думаешь о возможном бое Ломаченко и Кроуфорда?
— Я думаю, что между ними слишком большая разница в весе.
— Хорошо, тогда скажи, что ты думаешь о его бое с Рэем Бельтраном?
— Я думаю, Ломаченко победит техническим нокаутом.
— В каком раунде?
— Я не знаю. Может, будет очередной «но мас».
— Что ты хочешь передать своим болельщикам?
— Спасибо за поддержку. Смотрите мои бои и держите за меня кулаки.
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