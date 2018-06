Тайсон Фьюри рассказал о своих целях в профессиональном боксе

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (26-0, 19 КО) рассказал в интервью BT Sport о своих главных целях в профессиональном боксе. Напомним, что Фьюри победно вернулся в ринг 9 июня, победив Сефера Сефери. Его следующее выступление запланировано на 18 августа.

«Что есть, то есть, — на этом, в общем-то, можно было и закончить, но Фьюри продолжил. — Мой промоутер Фрэнк Уоррен находит мне соперников, и я просто дерусь с ними. В конечном счёте, моя долгосрочная цель — это бои с Джошуа и Уайлдером. Я хочу вернуть титулы чемпиона мира. Это пояса, которые я никогда не проигрывал. Я до сих пор непобедим».

«Я просто не хочу спешить, потому что… Мы видим, как долго организовываются большие бои на примере Уайлдера и Джошуа. Я не могу отрицать, что их тяжело сделать. Даже на организацию боя с Кличко ушли годы. Я преследовал его пять лет, пытаясь получить бой. Ну, то есть я не ожидаю эти большие бои уже завтра, но единственная вещь, которую я знаю — это то, что я собираюсь быть активным. Это будет первый раз в моей карьере, когда я подойду к большим боям активным. Перед боем с Кличко у меня было лишь два выступления за три года, но перед боями с Джошуа и Уайлдером я проведу три-четыре поединка. Я буду бойцом в активной спортивной форме», — пообещал британец.

"The long-term goal is to fight @anthonyfjoshua and @BronzeBomber and win the world titles back!"@Tyson_Fury is willing to stay patient as he goes about reclaiming his throne pic.twitter.com/waW00pjWnt

— Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) 21 июня 2018 г.

