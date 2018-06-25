Топ-5 супертяжей мира по версии Дионтэя Уайлдера

Американский чемпион WBC в супертяжёлом весе Дионтэй Уайлдер (40-0, 39 КО) в интервью корреспонденту Behind The Gloves озвучил свою версию лучших действующих бойцов дивизиона.

На первое место американец, конечно же, поместил себя. Второе место рейтинга от Уайлдера занял кубинец Луис Ортис (28-1, 24 КО), которого чемпион из США победил в предыдущем бою в марте 2018 года.

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На третьей позиции британец Тайсон Фьюри (26-0, 19 КО), закрывший в июне почти трёхлетнее отсутствие в ринге победой над албанским ноунеймом Сефером Сефери (23-2, 21 КО).

Четвёртую позицию занял экс-чемпион мира из Новой Зеландии Джозеф Паркер (24-1, 18 КО), а действующий обладатель титулов WBA Super, IBF, WBO Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) из Британии только на пятом месте.

В марте Джошуа и Паркер встречались в объединительном поединке — единогласным решением победил британец. Уайлдер так прокомментировал решение поставить Паркера в рейтинге выше: «А это по той причине, что Паркер, в отличии от Джошуа, не боится вызовов и не избегает соперников».

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Также американец сообщил, что если переговоры с Джошуа не завершатся подписанием контракта, то он хотел бы встретиться с Фьюри.

Отметим, ранее со своей версией топ-5 бойцов хэвивейта выступил и сам «Цыганский король» Фьюри. По версии британца, он настолько крут, что занимает и первую, и вторую, и третью, и четвёртую, и даже пятую позиции.

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