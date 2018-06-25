Арреола: Уайлдер нокаутирует Джошуа

Неоднократный претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Крис Арреола поделился ожиданиями от потенциального объединительного боя в этой весовой категории между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

«Уайлдер нокаутирует Джошуа. Я обожаю этого парня, у него есть инстинкт убийцы. Джошуа же для меня слишком осторожен. Он методичен, слишком много думает и в своём последнем бою он выглядел не особо здорово. Я не думаю, что он отлично выглядел в том поединке. Уайлдер же попросту разорвал своего соперника», — приводит слова Аррелоа BoxingScene.