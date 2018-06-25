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Владимир Кличко: Джошуа мне кажется более совершенным, чем Уайлдер
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Владимир Кличко: Джошуа мне кажется более совершенным, чем Уайлдер 

Чемпионат.com 1 час назад
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко поделился ожиданиями от потенциального объединительного боя в этой весовой категории между Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.
«Если говорить честно, то оба боксёра хороши, и у каждого из них свои сильные стороны, но лично мне Джошуа кажется более совершенным, чем Уайлдер. Хотя при этом Деонтея я считаю более быстрым, чем Энтони. Джошуа заложил себе отличную основу в любительском боксе, и ещё он молод, тогда как против Уайлдера играет его возраст», — сказал Кличко ES News.
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