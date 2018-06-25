Мурат Гассиев: Если бы бой с Усиком решили провести в Киеве или на Луне, я бы полетел туда

Чемпион мира по версии IBF и WBA Мурат Гассиев прокомментировал решение провести финальный бой Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе с украинцем Александром Усиком в Москве.

«Я прекрасно понимаю, что предстоящий бой является важнейшим в моей жизни, потому что это — вершина карьеры. Бой за титул абсолютного чемпиона мира — это моя мечта, и сейчас до нее один месяц и один бой.

В том, что бой пройдет в Москве, есть свои плюсы и свои минусы. К минусам я отношу уже начавшиеся разговоры о том, что несправедливо проводить бой в стране одного из участников финала, что Усика чуть ли не отравить собираются и так далее.

Конечно же, это полный бред. Во-первых, мы профессиональные спортсмены и должны быть готовы выступать там, где скажут организаторы. Если бы организаторы серии решили, что надо проводить бой в Киеве, в Берлине или на Луне, то я готов был бы лететь туда. Уверен, что Усик ответил бы так же.

Во-вторых, мне по-настоящему не нравится, что некоторые пытаются втянуть наш бой в какие-то политические выяснения и разборки. Мы спортсмены, мы не политики, и не надо нас втягивать в какие-либо конфронтации. Мы выясним, кто из нас лучший боксер и потом пожмем друг другу руки», — написал Гассиев в инстаграме.

+ eng Наконец-то наступила определенность с датой и временем боя. Я, конечно же, очень этому рад и готовлюсь со всей ответственностью. С 2016 года, после боя с Денисом Лебедевым , для меня каждый последующий поединок является главным. Я прекрасно понимаю, что предстоящий бой является важнейшим в моей жизни, потому что это — вершина карьеры. Бой за титул абсолютного чемпиона мира — это моя мечта и сейчас до нее один месяц и один бой. В том, что бой пройдет в Москве, есть свои плюсы и свои минусы. К минусам я отношу уже начавшиеся разговоры о том, что несправедливо проводить бой в стране одного из участников финала, что Усика чуть ли не отравить собираются и так далее. Конечно же, это полный бред. Во-первых, мы профессиональные спортсмены и должны быть готовы выступать там, где скажут организаторы. Если бы организаторы серии решили, что надо проводить бой в Киеве, в Берлине или на Луне, то я готов был бы лететь туда. Уверен, что Усик ответил бы так же. Во-вторых, мне по-настоящему не нравится, что некоторые пытаются втянуть наш бой в какие-то политические выяснения и разборки. Мы спортсмены, мы не политики и не надо нас втягивать в какие-либо конфронтации. Мы выясним, кто из нас лучший боксер и потом пожмем друг другу руки. К плюсам я отношу то, что бой смогут посетить мои родные и друзья. И это для меня важно. Они, конечно, готовы отправиться за мной в любую точку на карте, но, например, в Саудовскую Аравию поехать было бы довольно проблематично. Кстати, болельщикам Александра Усика добраться до Москвы тоже будет проще и дешевле, чем до многих городов Европы. Между прочим, я думаю, что в «Олимпийском» болельщиков Усика будет как минимум не меньше, чем моих. Александра в России прекрасно знают, любят и считают своим, как и Василия Ломаченко Геннадия Головкина . А потому разговоры о выступлении «на территории соперника» здесь не очень уместны #бокс #boxing #worldboxingsuperseries #wbss

Публикация от Murat ''IRON'' Gassiev (@murat_gassiev)

21 Июн 2018 в 2:30 PDT Напомним, бой Гассиев — Усик пройдет 21 июля в «Олимпийском». Ранее в четвертьфинале 24-летний Гассиев победил Кшиштофа Влодарчика из Польши, а в полуфинале — Юниера Дортикоса из Кубы.

На профессиональном ринге на счету российского боксера 26 побед в 26 боях. 31-летний Усик выиграл все 14 своих боев.