Финал WBSS пройдёт в «Олимпийском», новый скандал со Шлеменко

Гвоздик допускает бой с Ковалёвым, Магомедшарипов получил соперника — в обзоре новостей ушедшей недели.

18 июня

Гассиев и Усик встретятся 21 июля в Москве

Валентина Шевченко приняла вызов Никко Монтаньо, бой может пройти 8 сентября

Несравненная Валентина Шевченко, похоже, добилась боя с чемпионкой UFC в наилегчайшем весе Никко Монтаньо. Бой может состояться в Лас-Вегасе на турнире UFC 228 8 сентября.

«Привет, Никко! Наконец-то. Сперва подпиши контракт. Стоит помнить, что однажды ты уже изменила своим словам. Не поверю, пока не увижу от тебя документов. Увидимся в октагоне 8 сентября на турнире UFC 228», — написала в своём «твиттере» Валентина Шевченко.

19 июня

Тренер Макгрегора : бой Конора с Нурмагомедовым близится

Тренер Конора Макгрегора по ударной технике Оуэн Родди заявил, что его подопечный близок к подписанию контракта на бой с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым, владеющим чемпионским поясом в лёгком весе.

«Конор мотивирован, тренируется и хочет вернуться в октагон и драться. Прежде чем обсуждать новый контракт, Макгрегору надо разобраться со внеспортивными делами. Конору нужны самые большие бои, и Нурмагомедов идеально подходит для этого. Бой с Хабибом близится — думаю, сейчас уже идут переговоры о нём», — сказал Родди BJ Penn.

Головкин : 45% в бою с Альваресом были делом принципа для меня

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBO в среднем весе Геннадий Головкин и экс-чемпион Сауль Альварес встретятся в повторном поединке 15 сентября. Напомним, матч-реванш боксёров, запланированный на март, был отменён из-за проваленных допинг-тестов мексиканца. В настоящее время Альварес отбывает дисквалификацию, но сможет вернуться на ринг в сентябре. Казахстанский боксёр рассказал, на что пришлось пойти ради организации боя.

«Я рад, что получил хорошую сделку. 45% были делом принципа для меня, но к этой цифре я пришёл после раздумий, потому что изначально хотел деления 50 на 50. Если бы команда Сауля Альвареса не согласилась на 45%, то я не стал бы снижать долю дальше и просто занялся бы другим боем», — сказал Головкин ESPN.

Де ла Хойя: пришлось доплатить из своих, чтоб состоялся реванш Головкин—Альварес

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя рассказал, на что пришлось пойти ради организации боя. «Головкин хотел больший кусок пирога, и речь шла о том, что Геннадий требовал несколько миллионов долларов сверх того, что мы ему предлагали. Команда Сауля Альвареса идти на уступки не собиралась, поэтому мне пришлось доплатить из своих, чтобы состоялся этот матч-реванш. И да, этот бой пройдёт на мои деньги в том числе», — сказал де ла Хойя TMZ Sports.

20 июня

Шлеменко раскритиковал пивной фестиваль в Омске

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко, который ранее резко высказался в адрес президента Федерации ММА России Олега Тактарова , снявшегося в рекламе пива, раскритиковал пивной фестиваль в Омске.

«Мне тут даже сказать особо нечего. Это ужасная инициатива, не знаю, кому она принадлежит. Кто-то ведь получает разрешение на подобные мероприятия. Мне прискорбно такое слушать, и очень это расстраивает. От себя скажу единственное: хотелось бы с помощью вашего ресурса призвать людей не реагировать на такие праздники, я считаю их унизительными для нашего народа. К сожалению, это всё пережитки всего самого плохого, что приходит к нам с Запада. Насколько я знаю, все эти «фесты» тоже оттуда. Очень жаль, что у нас есть такие люди, которые перенимают только плохое вместо того, чтобы брать какие-то хорошие, достойные праздники, которые и на Западе проводятся тоже. Если честно, я стараюсь держаться подальше от подобных попоек и событий, где употребляют алкоголь. Не вижу никакого смысла туда ходить», — сказал Шлеменко «СуперОмску».

Гвоздик готов к бою с Ковалёвым

Временный чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик рассказал о готовности провести бой с чемпионом мира по версии WBO россиянином Сергеем Ковалёвым. «С Эгисом Климасом, моим менеджером, мы на эту тему уже разговаривали. Я сказал, что, если есть вариант двигаться в другом направлении, давай двигаться в другом. Ну а если нет вариантов, то это спорт — будем боксировать. С Серёгой у меня нормальные отношения. Нормальный парень, с большим уважением отношусь к нему как к человеку и как к спортсмену. Он когда к Уорду готовился, мы с ним даже спарринговали вместе», — сказал Гвоздик в эфире проекта «Отдушивдушу».

21 июня

Магомедшарипов сразится с Родригесом на UFC 228 Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий под эгидой UFC, следующий поединок проведёт на турнире UFC 228, который пройдёт 8 сентября на одной из арен в Лос-Вегасе, сообщил в своём «инстаграме» спортсмен. Соперником россиянина станет мексиканский боец Яир Родригес, у которого возобновлён контракт с UFC. Оба спортсмена отличаются успешными выступлениями в UFC — Магомедшарипов выиграл все свои три боя в организации, получив за каждый бонусную выплату в $ 50 тыс., а его соперник одержал 10 побед при 2 поражениях.

Гассиев: Усика в России любят и считают своим

Чемпион мира по версиям IBF и WBA Super в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев прокомментировал организацию своего поединка с чемпионом мира по версиям WBC и WBO Александром Усиком. Отметив, что подавляющее большинство российских фанатов относятся к нему с уважением. «В том, что бой пройдёт в Москве, есть свои плюсы и свои минусы. К минусам отношу уже начавшиеся разговоры о том, что несправедливо проводить бой в стране одного из участников финала, что Усика чуть ли не отравить собираются и так далее. Конечно же это полный бред. Во-первых, мы профессиональные спортсмены и должны быть готовы выступать там, где скажут организаторы. Если бы организаторы серии решили, что надо проводить бой в Киеве, в Берлине или на Луне, я готов был бы лететь туда. Во-вторых, мне по-настоящему не нравится, что некоторые пытаются втянуть наш бой в какие-то политические выяснения и разборки. Мы спортсмены, мы не политики, и не надо нас втягивать в какие-либо конфронтации. Мы выясним, кто из нас лучший боксёр, и потом пожмем друг другу руки. К плюсам отношу то, что бой смогут посетить мои родные и друзья. И это мне важно. Они, конечно, готовы отправиться за мной в любую точку на карте, но, например, в Саудовскую Аравию поехать было бы довольно проблематично. Кстати, болельщикам Александра Усика добраться до Москвы тоже будет проще и дешевле, чем до многих городов Европы. Думаю, в „Олимпийском“ болельщиков Усика будет как минимум не меньше, чем моих. Александра в России прекрасно знают, любят и считают своим, как и Василия Ломаченко , Геннадия Головкина. А потому разговоры о выступлении „на территории соперника“ здесь не очень уместны», — написал Гассиев на своей странице в «Инстаграме».

22 июня

Мачида подписал контракт с Bellator

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Лиоту Мачида подписал контракт с Bellator, сообщает MMAJunkie. Контракт с промоушеном подписан на несколько боёв. Первый соперник бразильца в Bellator ещё не определён, остаются неизвестными дата и место проведения дебютного поединка. Последний бой 40-летнего Мачиды в UFC состоялся 12 мая 2018 года на турнире UFC 224. Тогда он нокаутом во втором раунде победил другого ветерана смешанных единоборств, соотечественника Витора Белфорта. В UFC он провёл 25 поединков, победив в 17 из них.

23 июня

Миочич планирует взять паузу после боя с Кормье

7 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится главный турнир лета в ММА — UFC 226. Главным его событием станет поединок в тяжёлом весе между чемпионом организации Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье . По признанию американца хорватского происхождения, после этой встречи он намерен взять некоторую паузу в выступлениях. «Слышал, что Леснар и Блэйдс хотят боя со мной. Но пока я сосредоточен на поединке 7 июля. Что будет после? После боя планирую посвятить себя рождению дочери, поэтому не буду драться с Леснаром или Блэйдсом сразу после поединка с Кормье. Планирую взять паузу и наслаждаться отцовством», — приводит слова Миочича Daily Express.

Рунгвисаи проведёт поединок с Юном

Чемпион мира по версии WBC в наилегчайшем весе (до 52,2 кг) Срисакет Рунгвисаи (45-4-1, 40 КО) намерен провести промежуточный поединок, который не будет носить статус титульного. Боксёр из Таиланда намерен встретиться с корейцем Юн Гил Бо (28-6-2, 22 КО), сообщает Boxingnews24. Планируется, что встреча пройдёт 21 июля в одном из городов Таиланда, бой будет рассчитан на 10 раундов. Рунгвисаи предыдущий поединок провёл 24 февраля 2018 года в США. Тогда он решением большинства судей победил Хуана Франсиско Эстраду. Это была вторая защита Рунгвисаи.

24 июня

Владимир Кличко поздравил сборную Германии с первой победой на ЧМ Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко поздравил сборную Германии по футболу с первой победой на чемпионате мира, которую она добыла 23 июня в матче с командой Швеции (2:1). «Это была чистая сила воли. Поздравляю. Ещё ничего не закончено, это ещё не конец», — написал Кличко на своей странице в «Твиттере», попутно разместив фотографию автора победного гола — Тони Крооса

Нурмагомедов объяснил, что для него значит «драться за наследие»

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал, что для него значит «драться за наследие». По словам Нурмагомедова, для него важно, чтобы дети, глядя на него, вдохновлялись заниматься спортом. «Наследие? Это означает, что, например, дети будут на меня смотреть и вдохновляться, заниматься спортом. Например, были такие спортсмены, на кого я смотрел. Такие, как Фёдор Емельяненко , Мухаммед Али, Майк Тайсон . Смотрел на них, их бои, клипы, и мне всегда хотелось идти в зал. Вот это я считаю наследием», — приводит слова Хабиба Нурмагомедова GorObzor.

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