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Вся Мексика хочет, чтобы Альварес нокаутировал Головкина — промоутер
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Вся Мексика хочет, чтобы Альварес нокаутировал Головкина — промоутер 

Vringe.com 43 минуты назад
Фото: Vringe.com
Допинговый скандал с проваленными февральскими тестами на запрещённый кленбутерол не отразились на популярности Канело Альвареса (49-1-2, 34 КО) в родной Мексике в худшую сторону. Напротив, если верить его промоутеру Оскару Де Ла Хойе, боксёра полюбили пуще прежнего, и теперь буквально вся страна ждёт, что он не пощадит Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) в реванше.
«Сейчас в Мексике Канело популярнее, чем когда бы то ни было, потому что кленбутерол там — обыденное явление, — цитирует Оскара BoxingScene. — Там нет никаких ограничений, так что если вы употребляете мясо в пищу, кленбутерол определённо окажется в вашем организме. Вся страна хочет, чтобы он нокаутировал Головкина».
Напомним, что из-за допингового скандала Альварес отказался от реванша с Головкиным, который должен был состояться 5 мая. В итоге после непростых переговоров стороны договорились провести повторный бой 15 сентября.
Читайте также: Реванш Головкина и Альвареса нельзя было допустить! — Маррей
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