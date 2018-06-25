Вся Мексика хочет, чтобы Альварес нокаутировал Головкина — промоутер

Допинговый скандал с проваленными февральскими тестами на запрещённый кленбутерол не отразились на популярности Канело Альвареса (49-1-2, 34 КО) в родной Мексике в худшую сторону. Напротив, если верить его промоутеру Оскару Де Ла Хойе, боксёра полюбили пуще прежнего, и теперь буквально вся страна ждёт, что он не пощадит Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) в реванше.

«Сейчас в Мексике Канело популярнее, чем когда бы то ни было, потому что кленбутерол там — обыденное явление, — цитирует Оскара BoxingScene. — Там нет никаких ограничений, так что если вы употребляете мясо в пищу, кленбутерол определённо окажется в вашем организме. Вся страна хочет, чтобы он нокаутировал Головкина».

Напомним, что из-за допингового скандала Альварес отказался от реванша с Головкиным, который должен был состояться 5 мая. В итоге после непростых переговоров стороны договорились провести повторный бой 15 сентября.

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