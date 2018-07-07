Кормье — Миочич, Льюис — Нганну, Кьеза — Петтис, UFC 226

В эти выходные есть кое-что поинтереснее футбола.

В воскресенье утром по московскому времени в Лас-Вегасе (США) состоится многообещающий турнир UFC 226, главным событием которого станет поединок между действующим чемпионом организации в рамках полутяжёлого веса американцем Даниэлем Кормье и чемпионом в абсолютной категории американцем хорватского происхождения Стипе Миочичем. Многие окрестили данное противостояние, как одно из самых ожидаемых событий года в ММА.

Действующие лица. Кормье

Биография

Родился в многодетной семье. Со школы занимается вольной борьбой, трижды был чемпионом штата Луизианна по вольной борьбе, был призёром чемпионата мира среди кадетов по грекоримской борьбе. Также занимался американским футболом. После школы продолжил карьеру в вольной борьбе и с 2003 по 2008 годы был бессменным чемпионом США в весе до 96 кг. На Олимпиаде-2004 занял четвёртое место, уступив в полуфинале будущему чемпиону Хаджимурату Гацалову. На Олимпиаде в Пекине был капитаном команды, но не выступил из-за травмы. На чемпионате мира в Баку-2007 стал бронзовым призёром. С 2009 года дебютировал в ММА и сразу в Strikeforce, где сенсационно стал победителем Гран-при тяжеловесов, победив Антонью Силву Джоша Барнетта . В 2013 году дебютировал в UFC Путь в UFC В стартовых поединках одолел топовых тяжеловесов Фрэнка Мира и Роя Нельсона, после чего перешёл в полутяжёлый вес. После побед над Патриком Камминсом Дэном Хендерсоном получил право на титульный бой, но уступил Джону Джонсу по очкам в пятираундовом противостоянии. Однако после лишения Джонса титула разыграл вакантный пояс с Энтони Джонсоном , победив его удушением, а затем защитил титул от Александра Густафссона . В реванше с Джонсоном DC закатил сопернику бой на встерчных курсах и вымотав, поймал его на всё то же удушение из-за спины. В июле 2017 года Кормье встретился с Джоном Джонсом во второй раз. Вернувшийся после паузы в бои Джонс выглядел предпочтительнее, и сумел таки впервые в карьере отправить Кормье на канвас, победив досрочно. Однако, официально зафиксировать результат первого поражения Кормье было не суждено, Джонс с стреском провалил послематчевый допиг-тест, сдав положительный результат на запрещённый препарат туринабол. Многообещающий нокаутёр Волкан Оздемир, прошедший серьёзнный сепаратор на пути к статусу претендента на титул (Волкан побил Сен-Прё, Циркунова и Мануву) совершенно ничего не смог противопоставить опытному Кормье. Чёрному Фёдору хватило семи минут, чтобы расставить все точки.

Интересные факты

— коричневый пояс по бразильскому джиу-джитсу — В 2007 году был признан борцом года в США — перешёл в полутяжи, чтобы не переходить дорогу своему другу и тогдашнему чемпиону Каину Веласкесу — в возрасте восьми лет его отца застрелил отец его второй жены — известен в России, благодаря борцовской схватке с Шамилем Гитиновым, где он нанёс россиянину несколько ударов. Поединок комментировал известный дагестанский комментатор Рамазан Рабаданов — Ни разу не проигрывал досрочно (бой с Джонсом был признан не состоявшимся, no contest) — Дружит с Хабибом Нурмагомедовым, тренируются в АКА.

Действующие лица. Миочич

Биография

В школе занимался бейсболом, футболом и борьбой. В колледже боролся в первом дивизионе NCAA и был чемпионом Кливленда по боксу. Первые пять боёв в ММА выиграл нокаутами, а затем стал чемпионом компании из Огайо NAFS, заставив соперника сдаться от лоу-киков.

Путь в UFC В UFC дебютировал в октябре 2011 с победы над Джоэем Бельтраном, после чего победил ещё в трёх боях и оступился, проиграв техническим нокаутом Стефану Струве. Затем уверенно вернулся, побеждая ветеранов ММА Роя Нельсона, Габриэля Гонзагу и Фабиу Мальдонаду, а в декабре 2014 уступил Жуниору дус Сантусу. С тех пор вернулся ещё сильнее и до сегодняшнего дня не проигрывал. После побед техническими нокаутами над Марком Хантом Андреем Орловским нокаутировал чемпиона Фабрисью Вердума, забрал пояс UFC и провёл успешную защиту против Алистайра Оверема, после успешно реваншировался в бою с дус Сантусом, а в крайнем бою осадил горячего французского проспекта Фрэнсиса Нганну.

Интересные факты

— родители Миочича — выходцы из Хорватии — родители развелись, когда ему было 4 года и отец вернулся в Хорватию — рекорд по числу ударов за бой — 361 против Марка Ханта — до карьеры в ММА работал пожарным в Огайо — его кумир Мирко Крокоп и в честь него он в первых боях носил трусы с хорватскими «шашечками» — любимая ударная техника — бокс и муай-тай, 78% своих боёв заканчивает досрочно.

Кто подерётся ещё?

Основной кард турнира насчитывает четыре боя. Известный кикбоксёр Гёхан Саки (1-1) во второй раз поверит свои силы в октагоне UFC. В своём первом бою в сентябре прошлого года он досрочно победил за счёт ударной техники сбитого лётчика из Бразилии Энрике да Силву, и на этот раз готов к более серьёзному уровню оппозиции. Проверку Саки устроит темнокожий американец Халил Ронтре (6-2). Американский полусредневес Пол Фелдер (15-3) попытается продлить свою беспроигрышную серию из трёх поединков кряду (все три боя он выиграл досрочно) в бою против заводного Майка Перри (11-3), у которого дела обстоят полярно с Фелдером — два поражения подряд. Стоит ли говорить о риске покинуть лучший промошуен мира в случае третьей осечки?