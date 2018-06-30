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Гассиев: бой с Усиком будет великолепным
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Гассиев: бой с Усиком будет великолепным 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский боксер Мурат Гассиев поделился ожиданиями от предстоящего финального боя Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг с украинцем Александром Усиком. Об этом сообщает ТАСС.
"Я был готов драться с Усиком в любой точке мира. Уверен, что наш бой получится великолепным. Победитель получит все", — передает слова Гассиева пресс-служба WBSS.
Поединок пройдет в «Олимпийском». Изначально бой должен был состояться 11 мая, но был отменен из-за травмы украинского спортсмена.
Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев озвучил дату проведения боя.
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