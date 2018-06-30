Гассиев: бой с Усиком будет великолепным

Российский боксер Мурат Гассиев поделился ожиданиями от предстоящего финального боя Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг с украинцем Александром Усиком . Об этом сообщает ТАСС.

"Я был готов драться с Усиком в любой точке мира. Уверен, что наш бой получится великолепным. Победитель получит все", — передает слова Гассиева пресс-служба WBSS.

Поединок пройдет в «Олимпийском». Изначально бой должен был состояться 11 мая, но был отменен из-за травмы украинского спортсмена.