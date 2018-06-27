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Мурат Гассиев боксирует с тенью, готовясь к Усику: видео
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Мурат Гассиев боксирует с тенью, готовясь к Усику: видео 

Vringe.com 16 минут назад
Фото: Vringe.com
Чемпион мира по версиям WBA и IBF в тяжёлом весе (до 90,7 кг) россиянин Мурат Гассиев (26-0, 19 КО) проходит тренировочный лагерь в США перед финальным поединком Всемирной боксёрской суперсерии с украинцем Александром Усиком (14-0, 11 КО), которому принадлежат титулы WBC и WBO. Россиянин выложил видео в Twitter, где он боксирует с тенью на улице города Биг-Беар, штат Калифорния.
Напомним, что поединок Усик-Гассиев запланирован на 21 июля в Москве (Россия).
Смотрите также: Усик в компании Гвоздика готовится к бою с Гассиевым: фото
Shadow-boxing from Murat Gassiev in Big Bear #WorkoutWednesday #UsykGassiev #AliTrophy pic.twitter.com/PZ0QlzqGNW
— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) 27 июня 2018 г.
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