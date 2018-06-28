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Началась продажа билетов на финальный бой WBSS Гассиев — Усик
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Началась продажа билетов на финальный бой WBSS Гассиев — Усик 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
На 21 июля в Москве запланирован финальный поединок Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в первом тяжёлом весе. В нём сойдутся чемпион мира по версиям WBO и WBC Александр Усик и обладатель титулов по версиям WBA Super и IBF Мурат Гассиев.
Сегодня, 28 июня, стартовала продажа билетов на турнир, который примет спорткомплекс «Олимпийский». В продаже доступны северная и южная трибуны в ценовом диапазоне от 2000 руб до 25 000 рублей. Цены на билеты в Super Vip, VIP и партер составят до 150 000 рублей за первые ряды.
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