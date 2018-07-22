Порошенко назвал Усика символом борьбы Украины

Порошенко назвал боксера Усика символом борьбы Украины

Как отметил президент Украины, он «ни секунды не сомневался» в победе Усика.

Украинский лидер Петр Порошенко поздравил боксера Александра Усика с завоеванием титула чемпиона мира по боксу и, в частности, с победой над россиянином Муратом Гассиевом.

Как отметил президент Украины, он «ни секунды не сомневался» в победе Усика.

«Это символ нашей борьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой! Поздравляю с победой, чемпион!», — заявил Порошенко. Жодної секунди не сумнівався, що Сашко переможе!



Український гімн, який пролунав сьогодні у Москві на весь світ, — це символ нашої боротьби, наближення нашої перемоги.



Україна пишається тобою! pic.twitter.com/tltTtqo3OR— Петро Порошенко (@poroshenko) 21 июля 2018 г.

Ранее сообщалось, что в финале первого розыгрыша Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) украинский спортсмен Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева.