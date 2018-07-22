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Порошенко назвал Усика символом борьбы Украины
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Порошенко назвал боксера Усика символом борьбы Украины 

ТК «Звезда» + ещё 490 22 июля 2018
Как отметил президент Украины, он «ни секунды не сомневался» в победе Усика.
Украинский лидер Петр Порошенко поздравил боксера Александра Усика с завоеванием титула чемпиона мира по боксу и, в частности, с победой над россиянином Муратом Гассиевом.
>> Россиянин Гассиев проиграл украинцу Усику в бою за четыре чемпионских пояса
Как отметил президент Украины, он «ни секунды не сомневался» в победе Усика.
«Это символ нашей борьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой! Поздравляю с победой, чемпион!», — заявил Порошенко.
Ранее сообщалось, что в финале первого розыгрыша Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) украинский спортсмен Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева.
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