Усик в компании Гвоздика готовится к бою с Гассиевым: фото

Украинский чемпион мира по версиям WBC и WBO в тяжёлом весе Александр Усик (14-0, 11 КО) продолжает подготовку к финальному поединку Всемирной боксёрской суперсерии за звание абсолютного чемпиона против россиянина Мурата Гассиева (26-0, 19 КО), которому принадлежат титулы WBA и IBF. Компанию Усику в тренировочном лагере составляет «временный» чемпион мира WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик

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