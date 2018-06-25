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Усик в компании Гвоздика готовится к бою с Гассиевым: фото
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Усик в компании Гвоздика готовится к бою с Гассиевым: фото 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Украинский чемпион мира по версиям WBC и WBO в тяжёлом весе Александр Усик (14-0, 11 КО) продолжает подготовку к финальному поединку Всемирной боксёрской суперсерии за звание абсолютного чемпиона против россиянина Мурата Гассиева (26-0, 19 КО), которому принадлежат титулы WBA и IBF. Компанию Усику в тренировочном лагере составляет «временный» чемпион мира WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик.
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