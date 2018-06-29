Ещё
WBSS официально объявила о проведении поединка Гассиев — Усик в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

WBSS официально объявила о проведении поединка Гассиев — Усик в Москве 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Руководство Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) официально подтвердило информацию о том, что финальный поединок турнира в первом тяжёлом весе между чемпионом мира по версиям IBF и WBA Super Муратом Гассиевым и чемпионом мира по версиям WBO и WBC Александром Усиком состоится 21 июля в Москве. Об этом сообщается на официальной странице WBSS в «Твиттере».
Победитель финала станет абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе, а также получит трофей имени Мухаммеда Али.
Пост об организации поединка можно посмотреть на официальной странице WBSS в социальной сети.
Чемпионат.com: последние новости
Сагайдаковская — о поединке с Брекхус: поцелуев не будет Арреола: Уайлдер нокаутирует Джошуа Полиция США сняла обвинения с Мейвезера-старшего
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер известный футболист8
Губерниев раскрыл победную тактику сборной России79
Иностранные болельщики ответили на вопрос про Крым
«Сборная Германии» попросила убежище в России26
«Это было странно»: Самый загадочный город принял ЧМ271
Видео
04:28
Секс-революция на ЧМ: Мужчины перессорились из-за россиянок
ЧМ по футболу 2018
03:22
«Немцы опять не смогли дойти до Москвы»
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:22
Германия потеряет миллионы из-за ЧМ в России
Футбол ЧМ по футболу 2018
06:26
В сборной Испании произошла утечка перед матчем с РФ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:48
Канделаки вмешалась в секс-скандал на ЧМ
ЧМ по футболу 2018
00:21
«Это было странно»: Самый загадочный город принял ЧМ
Футбол Статьи
00:12
«Будь ты проклят!»: возмущенные россияне напали на Кержакова
Футбол
04:49
Новый поворот в «самоубийстве Родченкова»
Зимние виды спорта
05:13
Вратарь Лунев назвал Черчесова тремя словами
Футбол
00:51
Фанат-мем попросил у Путина гражданство
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение