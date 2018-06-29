WBSS официально объявила о проведении поединка Гассиев — Усик в Москве

Руководство Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) официально подтвердило информацию о том, что финальный поединок турнира в первом тяжёлом весе между чемпионом мира по версиям IBF и WBA Super Муратом Гассиевым и чемпионом мира по версиям WBO и WBC Александром Усиком состоится 21 июля в Москве. Об этом сообщается на официальной странице WBSS в «Твиттере».

Победитель финала станет абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе, а также получит трофей имени Мухаммеда Али

Пост об организации поединка можно посмотреть на официальной странице WBSS в социальной сети.