Абнер Марес уже засматривается на других чемпионов: названы имена

Экс-чемпион мира Абнер Марес (31-3-1, 15 КО), который недавно уступил решением судей в ярком матче-реванше земляку Лео Санта Крусу (35-1-1, 19 КО), совершенно не убивается по этому поводу и уже вовсю планирует штурмовать другие вершины, в том числе чемпионские.

«У нас дивизион, в котором никто никого не избегает, и это клёво. Golden Boy недавно поработали с Элом Хэймоном , так что теперь, если я могу встретиться с Джозефом Диасом, почему бы не задуматься о боях с Оскаром Вальдесом , Гэри Расселлом, Карлом Фрэмптоном , Джошем Уоррингтоном. Ну и третью встречу с Лео можно замутить… Возможностей навалом, и к октябрю я буду готов к любому противнику», — цитирует BoxingScene Абнера.

Марес считает, что судьи в бою против Санта Круса могли бы поставить ему более лестные оценки.

«Я могу целый день рассуждать о том, как считать очки в этом бою, о судьях, о том, что ему отдали единогласно, хотя это была конкурентная встреча… Но, в итоге, я предпочитаю думать, что народу понравился наш поединок. У меня появилось много новых фанов. Я не вылетел из элиты, и докажу это в следующем бою», — сказал мексиканец ESPN Deportes.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Санта Крус–Марес II РЕПОРТАЖ об этом поединке

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.