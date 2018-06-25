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Абнер Марес уже засматривается на других чемпионов: названы имена
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Абнер Марес уже засматривается на других чемпионов: названы имена 

Vringe.com 28 минут назад
Фото: Vringe.com
Экс-чемпион мира Абнер Марес (31-3-1, 15 КО), который недавно уступил решением судей в ярком матче-реванше земляку Лео Санта Крусу (35-1-1, 19 КО), совершенно не убивается по этому поводу и уже вовсю планирует штурмовать другие вершины, в том числе чемпионские.
«У нас дивизион, в котором никто никого не избегает, и это клёво. Golden Boy недавно поработали с Элом Хэймоном, так что теперь, если я могу встретиться с Джозефом Диасом, почему бы не задуматься о боях с Оскаром Вальдесом, Гэри Расселлом, Карлом Фрэмптоном, Джошем Уоррингтоном. Ну и третью встречу с Лео можно замутить… Возможностей навалом, и к октябрю я буду готов к любому противнику», — цитирует BoxingScene Абнера.
Марес считает, что судьи в бою против Санта Круса могли бы поставить ему более лестные оценки.
«Я могу целый день рассуждать о том, как считать очки в этом бою, о судьях, о том, что ему отдали единогласно, хотя это была конкурентная встреча… Но, в итоге, я предпочитаю думать, что народу понравился наш поединок. У меня появилось много новых фанов. Я не вылетел из элиты, и докажу это в следующем бою», — сказал мексиканец ESPN Deportes.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Санта Крус–Марес II  РЕПОРТАЖ об этом поединке
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