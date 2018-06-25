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Хосеа Бартон: Энтони Ярд — какой-то вздор, вынесу его за пять раундов
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Хосеа Бартон: Энтони Ярд — какой-то вздор, вынесу его за пять раундов 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
В Британии назревает домашний поединок полутяжеловесов (до 79,4 кг): считающегося перспективным Энтони Ярда (16-0, 15 КО) уже не в первый раз подкалывает в соцсетях Хосеа «The Hammer» Бёртон (21-1, 10 КО) — бывший «мешкобоец». Напомним, Ярд на выходных крепко избил до отмашки польского середняка Дариуша Сека.
Бёртона это деклассирование почему-то не впечатлило.
«Энтони Ярд — какая-то бессмыслица. До меня не доходит, почему народ считает его неплохим боксёром. Я его за пять раундов грохну», — лаконично заявил он в Twitter.
Ярд проигнорировал шпильку от Хосеа.
Бёртон свой первый и пока единственный бой на более-менее внятном уровне — встречу с британским чемпионом Фрэнком Бульони — проиграл техническим нокаутом в 12-м раунде. Больше за шесть лет карьеры достижений у него пока нет.
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