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Мехрубон Сангинов стал чемпионом мира по версии WBB
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Мехрубон Сангинов стал чемпионом мира по версии WBB 

Чемпионат.com 1 час назад
Таджикский боксёр Мехрубон Сангинов победил американского боксёра Стефена Дерстайна. Вместе с этой победой Сангинов стал обладателем чемпионского пояса по версии World Boxing Board.
Встреча закончилась уже в первом раунде, таджикский боксёр одержал победу техническим нокаутом.
«Хочу выразить благодарность тренеру Сагатбеку Мусаханову, который привел меня к титульному бою и немало вложил в меня сил и труда. Также огромное спасибо Владу Уортону — известному промоутеру абсолютного чемпиона мира по боксу Косте Цзю. Конечно, хочу вам напомнить о моем первом тренере Парвизе Ахмедове, который очень много сделал для меня», — цитирует Сангинова News.tj.
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