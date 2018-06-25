Мехрубон Сангинов стал чемпионом мира по версии WBB

Таджикский боксёр Мехрубон Сангинов победил американского боксёра Стефена Дерстайна. Вместе с этой победой Сангинов стал обладателем чемпионского пояса по версии World Boxing Board. Встреча закончилась уже в первом раунде, таджикский боксёр одержал победу техническим нокаутом. «Хочу выразить благодарность тренеру Сагатбеку Мусаханову, который привел меня к титульному бою и немало вложил в меня сил и труда. Также огромное спасибо Владу Уортону — известному промоутеру абсолютного чемпиона мира по боксу Косте Цзю . Конечно, хочу вам напомнить о моем первом тренере Парвизе Ахмедове, который очень много сделал для меня», — цитирует Сангинова News.tj.