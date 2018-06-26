Грядут торги — команды Деревянченко и Джейкобса не сумели договориться

Как мы сообщали ранее, Международная федерация бокса (IBF) сперва лишила чемпиона в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) титула за нежелание сразиться с обязательным претендентом из Украины Сергеем Деревянченко (12-0, 10 КО), а затем назначила переговоры между украинцем и американцем Дэниелом Джейкобсом (34-2, 29 КО) — бойцам предстоит разыграть вакантный титул в очной схватке.

Несмотря на то, что у Деревянченко и Джейкобса тот же тренер (Андре Розье) и менеджер (Кит Коннолли), стороны не сумели договориться полюбовно об условиях предстоящего боя. Промоутерам Деревянченко Лу Дибелле (DiBella Entertainment) и Джейкобса Эдди Херну (Matchroom Boxing) предстоит принять участие в назначенных на 5 июля промоутерских торгах, которые состоятся в штаб-квартире IBF в Спрингфилде (штат Нью-Джерси, США).

ESPN сообщает, что инициатива о назначении незамедлительных торгов исходила от промоутера Деревянченко. Отметим, согласно постановлению IBF, в случае торгов гонорары бойцов будут распределены в соотношении 50/50.

Также источник утверждает, что в показе боя сильно заинтересован кабельный телеканал НВО.

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