Де Ла Хойя: Кто-то упадёт, ведь на этот раз Альварес устроит с Головкиным рубку

Легендарный в прошлом боец, а нынче успешный промоутер Оскар Де Ла Хойя (Golden Boy Promotions) считает, что на этот раз его боец Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) закатит настоящую рубку кость в кость с чемпионом WBC/WBA в среднем весе Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО).

Первый бой между казахстанцем «GGG» Головкиным и мексиканцем «Canelo» Альваресом состоялся в сентябре 2017 года на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился вничью. Реванш состоится ровно через год на этом же месте.

У нас украли победителя — рассказ о первом поединке между Головкиным и Альваресом

После первого поединка Альварес подвергся критике, прежде всего со стороны команды Головкина, за чересчур осторожное ведение боя — до поединка мексиканец обещал лютую драку и обмен ударами.

Ранее реванш планировался на май, но Альварес попал в допинг-скандал — в его организме выявлен запрещённый препарат кленбутерол. Бой пришлось перепланировать на сентябрь, ведь Атлетическая комиссия штата Невада временно (на полгода) отстранила мексиканца от выступлений. В ходе инцидента стороны не единожды обменялись нелицеприятными высказываниями.

Говорит Де Ла Хойя: «Болельщики прежде всего хотят увидеть отличный бой. На этот раз Канело примет драку кость в кость. Думаю, во втором поединке всё завершится нокаутом. Я действительно считаю, что мы увидим абсолютно другой бой. Альварес будет работать первым номером, попытается давить на Головкина с тем, чтобы нокаутировать того. Говорю вам, Канело капец зол на Головкина. Бойцы настроены очень враждебно».

Но, на всякий случай, промоутер не стал категорически настаивать на том, что подопечный откажется от тактики, использованной в первом поединке: «Предстоит очень напряжённая битва. Если Канело предпочтёт двигаться и избегать ударов Головкина, значит, так тому и быть. В конце концов, в этом и есть весь смысл бокса. Попадать, но избегать ударов. Правильно? А Флойд Мэйуэзер-младший и вовсе дрался так всю свою карьеру».

Читайте также: Де Ла Хойя: Хорошо, что у Головкина и Альвареса не вышло, как у нас с Тринидадом

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.