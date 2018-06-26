Геннадий Головкин может подняться в новый вес: Санчес назвал условие

36-летний казахстанский чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) ещё может подняться на категорию выше. Но только в том случае, если там найдётся достойный вызов, который мотивирует GGG. Об этом в интервью BoxingScene поведал тренер казахстанца Абель Санчес.

Марвин Хаглер провёл в среднем весе почти все свои поединки. Это был его вес, и никто никогда не просил его подняться выше, — делает небольшой экскурс в историю Абель. — Я думаю, для Головкина, как и для других элитных бойцов на данном этапе карьеры, важно иметь причину драться. Им нужен стимул, парень, который несёт с собой опасность. А если мотивации нет, тогда не имеет никакого значения, сколько вокруг потенциальных соперников. Должен быть парень, который выводит тебя из душевного равновесия, с которым ты хочешь драться. Если такой парень появится в суперсреднем весе, то Головкин туда поднимется. Если нет, тогда он останется в среднем».

«На этом этапе и в таком возрасте, зал — последнее место, где хочет быть боксёр. И это, наверное, самая сложная часть режима. Сам бой — это легко, — утверждает Санчес. — Если у Геннадия есть мотивация, он возвращается в зал. Но я не знаю, есть ли такой парень в суперсреднем весе».

Напомним, что на 15 сентября у Головкина запланирован реванш против Канело Альвареса. В среднем весе.

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