С миру по нитке: Пулев победил на торгах Миллера, недовольство промоутера Паркера

— ESPN утверждает, что бывшие чемпионы мира, американские полусредневесы (до 66,7 кг) Андре Берто (31-5, 24 КО) и Девон Александер (27-4-1, 14 КО) близки к тому, чтобы встретиться в ринге 28 июля в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) в андеркарде объединительного боя чемпионов лёгкого веса (до 61,2 кг) — обладатель титула WBC Майки Гарсиа (38-0, 30 КО) из США подерётся с соотечественником, чемпионом IBF Робертом Истером (21-0, 14 КО).

Дэвид Хиггинс (Duco Events), промоутер экс-чемпиона мира по версии WBO новозеландского супертяжа (свыше 90,7 кг) Джозефа Паркера (24-1, 18 КО) в преддверии намеченного на 28 июля в Лондоне (Великобритания) боя с местным бойцом Диллианом Уайтом (23-1, 17 КО) опасается предвзятого судейства. Хиггинс напомнил о рефери Джузеппе Квартароне, откровенно слабо отработавшим в марте в объединительном поединке между Паркером и британским чемпионом WBA Super, IBF, WBO Энтони Джошуа (21-0, 20 КО).

«В мире так много топовых рефери, а на такой важный бой был назначен итальянец, обслуживавший ранее невысокого уровня поединки. Надеемся, на этот раз Британский боксёрский совет (BBBofC) назначит нейтральных и компетентных рефери и судей. Не думаю, что мы просим слишком многого», — цитирует промоутера RingPolska.

Читайте также: Паркер: У Уайта хорошая держалка, но один удар может изменить всё — 5 июля в Спрингфилде (штат Нью-Джерси, США) состоятся промоутерские торги между представителями чемпиона мира по версии IBF в весе до 76,2 кг британца Джеймса Дигейла (24-2-1, 14 КО) и «временного» чемпиона из Венесуэлы Хосе Ускатеги (27-2, 23 КО). Попытки сторон договориться о поединке провалились.

— Промоутерская компания Ивайло Готцева Epic Sports & Entertainment снова выиграла на промоутерских торгах с участием супертяжа из Болгарии Кубрата Пулева (25-1, 13 КО) — сыграла ставка в размере более $2,1 миллиона. Единственным конкурентом Готцева был действующий промоутер Пулева компания Sauerland Event, предложившая чуть более $1 миллиона.

Сопернику Пулева, американскому проспекту Джарреллу Миллеру (21-0-1, 18 КО) положено 25% призового фонда (чуть более $500 тысяч), но с высокой долей вероятности американец откажется от боя — Epic не скрывает, что планирует организовать поединок в Софии (Болгария). Напомним, на кону боя — статус обязательного претендента по линии IBF. Действующий чемпион организации, а также обладатель титулов WBA Super и WBO — Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) из Великобритании.

ESPN предполагает, что интерес Epic к Пулеву вызван тем, что его действующий контракт с Sauerland подходит к концу.

— Промоутерские торги не понадобятся сторонам, претендующим на звание обязательного претендента для чемпиона IBF/WBA Super в весе до 69,9 кг Джарретта Хёрда (22-0, 15 КО) из США. По данным ESPN, промоутер американца Джулиана Уильямса (25-1, 15 КО) Том Браун (TGB Promotions) и промоутер японца Такеши Ионуэ (13-0-1, 7 КО) Акихиро Хонда (Teiken Promotions) договорились полюбовно. Отборочный поединок по линии IBF между бойцами, скорее всего, состоится 4 августа. Место проведения боя пока что не сообщается.

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