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Иркутский боксер Василий Каверин победил на международном турнире в Казахстане
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Иркутский боксер Василий Каверин победил на международном турнире в Казахстане 

Советский спорт 3 часа назад
Фото: Советский спорт
16-летний иркутский спортсмен Василий Каверин занял первое место на VIII международном турнире по боксу среди юношей 15-16 лет, который с 18 по  23 июня состоялся в Балхаше в Казахстане. Боксер выступал в весовой
категории 80 кг.
Василий Каверин провел три боя, во всех одержал победу. Первый бой  выиграл досрочно у спортсмена из Казахстана. Во втором бою одержал
победу над соперником из Узбекистана. В финале выиграл у боксера из  Казахстана.
Как рассказал тренер спортсмена Аркадий Казюка, далее Василий Каверин
примет участие в тренировочном сборе, который будет проходить с 7 по 21  июля в Гусь-Хрустальном. Затем с 22 по 29 июля в Тюмени Василий станет
участником первенства России по боксу, по результатом которого будет
сформирована сборная страны для участия в первенстве Европы.
Кроме Василия Каверина, в первенстве России также примут участие
ангарские боксеры Никита Клецко (весовая категория 52 кг) и Иван Черных
(63 кг), а также Семен Савчак из Вихоревки (70 кг) и Дмитрий Сафонов из  Черемхово (свыше 80 кг).
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