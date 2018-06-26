Иркутский боксер Василий Каверин победил на международном турнире в Казахстане

16-летний иркутский спортсмен Василий Каверин занял первое место на VIII международном турнире по боксу среди юношей 15-16 лет, который с 18 по 23 июня состоялся в Балхаше в Казахстане. Боксер выступал в весовой

категории 80 кг.

Василий Каверин провел три боя, во всех одержал победу. Первый бой выиграл досрочно у спортсмена из Казахстана. Во втором бою одержал

победу над соперником из Узбекистана. В финале выиграл у боксера из Казахстана.

Как рассказал тренер спортсмена Аркадий Казюка, далее Василий Каверин

примет участие в тренировочном сборе, который будет проходить с 7 по 21 июля в Гусь-Хрустальном. Затем с 22 по 29 июля в Тюмени Василий станет

участником первенства России по боксу, по результатом которого будет

сформирована сборная страны для участия в первенстве Европы.

Кроме Василия Каверина, в первенстве России также примут участие

ангарские боксеры Никита Клецко (весовая категория 52 кг) и Иван Черных