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Уайлдер и Джошуа почти договорились о бое
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Уайлдер и Джошуа почти договорились об объединительном бое 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Фото: Reuters
Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер и чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа договорились о поединке, который состоится в Великобритании в 2018 году.
Победитель станет первым боксером-чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBC, IBF и WBO. Оба боксера еще не проигрывали на профессиональном ринге.
— Контракт с небольшими поправками был направлен Деонтею. Надеюсь, что Уайлдер согласится с этой версией и мы подпишем его, как только боксер посмотрит документ, — цитирует ESPN одного из менеджеров Уайлдера Шелли Финкель.
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