Уайлдер и Джошуа почти договорились о бое

Уайлдер и Джошуа почти договорились об объединительном бое

Чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер и чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа договорились о поединке, который состоится в Великобритании в 2018 году.

Победитель станет первым боксером-чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBC, IBF и WBO. Оба боксера еще не проигрывали на профессиональном ринге.