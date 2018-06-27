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Обнародован постер поединка между Сагайдаковской и Брекхус
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Обнародован постер поединка между Сагайдаковской и Брекхус 

Чемпионат.com 26 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Был обнародован первый постер боксёрского события, которое пройдёт 21 июля в столичном «Олимпийском» с соглавным боем вечера между чемпионкой мира по боксу WBC в первом среднем весе, непобедимой россиянкой Инной «Ice Queen» Сагайдаковской (7 побед, 3 нокаутом, 0 поражений) из Усть-Илимска и абсолютной чемпионкой мира в полусреднем весе, норвежкой Сесилией Брекхус (33 победы, 9 нокаутов, 0 поражений).
В главном поединке 21 июля в Москве сойдутся финалисты турнира WBSS — россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик.
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